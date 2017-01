Údajnou zprávu z amerických tajných služeb zveřejnil server BuzFeed. Vydíratelný je prý kvůli stykům s prostitutkami a i kvůli tomu, že Rusko získalo informace o jeho finančních transakcích.

Dokument považuje realitní magnát za další útok proti sobě, za nesmysl a za falešné mediální zpravodajství. „Žijeme snad v nacistickém Německu?” napsal Trump na Twitteru. „Volby jsem hladce vyhrál, je dokázané velké hnutí (příznivců), úskoční soupeři se (ale) snaží význam našeho vítězství snížit falešnými zprávami,” dodal s tím, že je to politováníhodná situace.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. ledna 2017