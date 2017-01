I přes otevření letiště pro komerční lety zůstává v sobotu uzavřený terminál dvě, kde střelec identifikovaný jako 26letý Esteban Santiago zaútočil.

Představitelé letiště na Twitteru informovali, že na místě tragédie bylo zajištěno přes 20 tisíc zavazadel a dalších osobních předmětů, které se nyní úřady snaží vrátit majitelům.

Mnoho lidí také řeší problém s odtaženými auty. Po evakuaci letiště policie nechala vozy z příjezdových cest odtáhnout, majitelé si je nyní mohou vyzvednout.

Kvůli uzavřenému letišti ve městě zůstaly tisíce cestujících. S péčí o ně úřadům pomáhá i portál Airbnb, který zprostředkovává bydlení u soukromých osob. Portál oslovil místní poskytovatele bydlení s žádostí o lůžka zdarma.

Vrah slýchával hlasy

Šestadvacetiletý Esteban Santiago, který v pátek večer začal bezhlavě střílet do davu lidí v odletové hale letiště ve Fort Lauderdale na Floridě, je válečný veterán. Po návratu z Iráku se léčil s duševní nemocí. Agentuře AP to řekl nejmenovaný zdroj obeznámený s vyšetřováním. [celá zpráva]

„Jediné, co vám mohou říci, je to, že se po návratu z Iráku necítil příliš dobře,“ řekl nejprve listu Record jeho strýc Herman Rivera. Teta střelce Maria Ruizová už ale byla sdílnější. „Bylo to, jako by přišel o rozum. Viděl různé věci,“ vzpomíná.