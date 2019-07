Severní Korea v úterý varovala, že by mohla obnovit testy jaderných zbraní a raket dlouhého doletu, pokud Spojené státy a Jižní Korea...

Velké předváděcí akce podvodníků jsou minulostí. Takzvaní šmejdi se houfně přesunuli do tištěných médií, do vod internetu nebo své...

Byla to jedna z nejsledovanějších kauz konce 90. let. V lednu roku 1998 tehdy devítiletý Honzík odešel z bytu v pražském Podolí. Do...