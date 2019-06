Dvaačtyřicetiletá Grishamová po Trumpově volebním vítězství působila jako zástupkyně tehdejšího prezidentského mluvčího Seana Spicera, ve službách Melanie Trumpové působila od března 2017. První dáma v pondělí na twitteru napsala, že „nezná jinou osobu, která by lépe sloužila vládě a této zemi”.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest