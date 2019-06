„Společnost musí ukázat, že demokracie se umí ubránit,“ napsal v listě Bild s tím, že vzorem by se mohly stát „Pátky pro budoucnost“, na nichž se žáci a studenti domáhají účinnějšího postupu proti klimatickým změnám.

„Demokracie umírá kvůli lhostejnosti. Ukažme, že jsme víc než pravicoví radikálové, antisemité, rozdělovači společnosti. Už ani milimetr prostoru nepřátelům svobody! Demokracie musí být obranyschopná. Braňme ji – spolu, každý den, všude,“ dodal.

Who was behind the murder of German politician Walter #Lübcke? - World Socialist Web Site https://t.co/9xndeQNS2z pic.twitter.com/TweV7f4gbC