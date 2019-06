vpl, DPA, Právo

„Potřebujeme nastolení míru v ukrajinském konfliktu, kde každý den umírají lidé,“ hájil svůj postoj v sobotu v televizi MDR.

„Ano, chceme, aby sankce skončily co možná nejdříve. Ti, kdo se teď hlásí o slovo a činí tak se zvednutým ukazováčkem, by měli vzít na vědomí, že nové spolkové země mají na tuto otázku vlastní mínění, rovnocenné s jinými názory,“ dodal. Putina pozval do Drážďan, kde ten sloužil v letech 1985 až 1990 jako důstojník KGB.

Annegret Krampová-Karrenbauerová, šéfka CDU, které je Kretschmer členem, řekla, že na postoji Berlína se nic nemění a že sankce jsou odpovědí na porušování mezinárodního práva Ruskem na Krymu a na východě Ukrajiny.