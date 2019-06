tcs, Novinky

„Dýchám, ale už nežiji,“ napsala na svůj instagramový účet ve vzkazu na rozloučenou sedmnáctiletá Noa, která už déle nedokázala snášet své utrpení. Pevně rozhodnutá ukončit svůj život zemřela v posteli obklopena svou rodinou minulou neděli. „Milovat někdy znamená nechat jít,“ vysvětlila ještě na Instagramu a dodala, že svou smrt plánovala už dlouho.

Noa byla osudem těžce zkoušena. Do jedenácti let byla vzornou školačkou s veselou povahou. Pak ovšem byla sexuálně zneužita na školních party svých spolužáků. Rodičům o tom nic neřekla, přestala však jíst, trpěla depresemi. Ve čtrnácti letech byla znásilněna dvojicí mužů v arnhemské čtvrti Elderveld. Tehdy matka našla v pokoji její dopisy na rozloučenou.

Psychické problémy se ale jenom zhoršily. Noa trpěla posttraumatickou stresovou poruchou, depresemi a anorexií. Jednou byla přivezena do nemocnice v kritickém stavu, trpěla enormní podváhou a musela být uvedena do umělého spánku a krmena nitrožilně. Podstoupila řadu léčení, nyní jí už došla energie dál bojovat.

Nešlo o eutanazii ale o sebevraždu



Řada médií informovala o dívčině smrti jako o eutanázii, z celého světa pak přicházely rozhořčené reakce, jak mohly úřady zabít tak mladou dívku. Noa skutečně se souhlasem rodičů o eutanázii před půl rokem žádala na klinice eutanázie v Haagu.

Jenže úřady eutanazii, tedy usmrcení na žádost pacienta, nepovolily. Eutanazie je v Nizozemí legální od roku 2002, každý žadatel ale musí podstoupit velice přísný schvalovací proces. „Myslí si, že jsem příliš mladá na to, abych zemřela. Mám prý podstoupit léčení a počkat, až budu mít plně vyvinutý mozek. To je minimálně do 21 let. Jsem zoufalá, protože tak dlouho už prostě čekat nemůžu,“ svěřila se v té době Noa nizozemskému deníku Gerlander.

Jak dokládá její instagramový účet i zprávy dalších nizozemských médií. Rozhodla se dívka odmítnout přijímat potravu a vodu a se svolením rodičů využila své právo odmítnout lékařskou pomoc. Doktoři se proto následně nepokoušeli do ní potravu násilně dostat.

„Do deseti dnů určitě zemřu,” napsala Noa ve svém posledním příspěvku. V neděli se tomu tak stalo.