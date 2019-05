rsk, Právo

Europoslanec každý měsíc dostane plat 8757 eur (225 tisíc Kč), což dělá čistého 6824 eur (175 tisíc Kč). Kromě toho má nárok na diety ve výši 320 eur za den (8220 korun), když zasedá parlament v Bruselu či Štrasburku.

V případě, že europoslanec v Bruselu skončí, má nárok na odchodné ve výši měsíčního platu za každý odsloužený rok, které je vypláceno minimálně šest měsíců a maximálně dva roky v případě, že nezíská mandát v jiném parlamentu nebo není jmenován do veřejné funkce.

V současnosti běží přechodné období, kdy europoslancům, kteří neuspěli, nebo z Bruselu odcházejí, končí mandát, a zároveň byli zvoleni i noví zastupitelé.

Bonus v podobě penze navíc

Do 1. července, kdy poprvé zasedne nový bruselský parlament, tak bude mít přechodně víc europoslanců než stanovených 751 členů.

Na co mají nárok europoslanci Hrubý plat 8757 eur měsíčně (225 tisíc Kč) Čistý plat (po zdanění v EU) 6824 eur (175 tisíc Kč) Asistenti a expertné 24 526 eur měsíčně (630 tisíc Kč) Provoz kanceláře 4513 eur (116 tisíc Kč) Cestovní náhrady většinou plně propláceny Diety 320 eur za den (8220 Kč) Důchod (od 63 let) za každý rok 3,5 procenta platu

Brusel také pamatuje na europoslance, kteří odejdou do penze – ti vyjma národního důchodu dostanou i penzi z EU. Za každý odsloužený rok dostane europoslanec 3,5 procenta svého platu, maximálně 70 procent. Za jedno pětileté volební období by tak europoslanec po odchodu do důchodu k české penzi dostával 17,5 procenta, v současnosti z hrubého platu by to bylo 1532 eur, tedy asi 40 tisíc hrubého.