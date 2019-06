Pavel Karban, Právo

„Oderská vodní cesta na polské části, která má být napojena na českou vodní cestu a kanál Dunaj–Odra–Labe (D-O-L), by měla být splavná do roku 2030. Připravujeme na ministerstvu všechno tak, abychom termín dodrželi,“ potvrdila Tomiková s tím, že Polsko momentálně pracuje na projektech, jež mají vnitrozemské plavby obnovit.

Pro oderskou vodní cestu to mimo jiné znamená rozšíření úzkých míst či modernizaci vodní cesty na mezinárodní třídu pět. Dosud byl dokončen plavební stupeň Malczyce, který zlepšil podmínky pro plavbu na Odře pod Wroclawí, a pro zlepšení splavnosti dolního úseku Odry začalo Polsko s přípravou stavby plavebních stupňů Lubiąż a Ścinawa. Podle Tomikové musí stát také zajistit odpovídající množství vody.

Na splavnění Odry Polsko pracuje

FOTO: Pavel Karban, Právo

„Plánujeme, že suchý poldr v Racibórzi, který musí zůstat suchým poldrem po dobu udržitelnosti projektu, by se proměnil na multifunkční vodní nádrž. Přestavbu poldru už připravujeme, jednou z funkcí nádrže bude právě zajištění odpovídající hladiny na Odře,“ uvedla s tím, že suchý poldr bude dokončen v lednu 2020.

Ředitel obecně prospěšné společnosti Plavba a vodní cesty Tomáš Kolařík sdělil, že v případě vodního koridoru D-O-L Polsko nyní zpracovává studii proveditelnosti v návaznosti na výsledky české studie zpracované ministerstvem dopravy.

Kdy do Ostravy?

„Polsko výstavby koridoru D-O-L podporuje, zejména s ohledem na napojení námořního přístavu Štětín-Svinoústí na Dunaj a průmyslového Slezska na evropskou síť vodních cest,“ nastínil.

Splavnění Odry od hranic s Polskem po Ostravu podporuje i Moravskoslezský kraj. Jarmila Uvírová (ANO), náměstkyně moravskoslezského hejtmana, má za to, že projekt by na obou stranách hranice mohla spolufinancovat EU, a to prostřednictvím tzv. uhelné platformy. Kdy by ale mohla být Odra splavná až do Ostravy, neřekla.

Součástí splavnění Odry na polské straně je i modernizace 40 kilometrů dlouhého Gliwického kanálu postaveného v třicátých letech minulého století.

FOTO: Pavel Karban, Právo

„Víte, jaké jsou u nás termíny, jak dlouho může trvat vypořádání připomínek, a otázkou je i zajištění financování. Tam bych to ale možná viděla snadněji než povolení celé stavby. Ale buďme optimističtí, protože jedna věc je jasná. A to, že ten projekt je vizionářský. Pokud by se podařil, tak by mohl přispět k rozvoji regionu,“ uzavřela Uvírová.