Novinky, ČTK

Mayová tento týden v pátek uvedla, že v čele strany skončí 7. června. V čele vlády zůstane, dokud si její strana nenajde nového lídra.

Několikatýdenní proces volby vůdce, který zároveň Mayovou vystřídá v premiérském křesle, konzervativci zahájí 10. června. Podle deníku The Times by Británie nového premiéra mohla mít koncem července.

Mayová odstupuje kvůli nezdaru při prosazování dohody o vystoupení Británie z Evropské unie. Parlament třikrát odmítl dohodu o vystoupení, kterou premiérka s EU vyjednala. Tvrdý brexit bez dohody Britové zatím odmítají, o změnách ve vyjednané dohodě ale zase odmítá jednat EU.

Video

Theresa Mayová oznámila rezignaci, poté odešla se slzami v očích (Zdroj: Novinky/Reuters)

Původní, březnový termín odchodu Británie byl odsunut na 31. říjen. Kvůli tomu také Britové hlasují v nynějších volbách do Evropského parlamentu.

Kandidátů na posty Mayové se zatím přihlásilo sedm. Jak napsala agentura Reuters, všichni uchazeči o post vedení strany tvrdí, že jsou schopni brexitu dosáhnout.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock

FOTO: Hannah Mckay, Reuters

„Samozřejmě, že musíme prosadit brexit, a já to udělám. Musíme nabídnout dohodu, která projde parlamentem,“ sdělil v sobotu ministr zdravotnictví Matt Hancock.

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt

FOTO: Peter Nicholls, Reuters

Dalším z kandidátů je ministr zahraničí Jeremy Hunt. Ten svůj zájem vést stranu potvrdil mezi prvními. Před třemi lety v referendu o členství v EU hlasoval pro setrvání Británie v bloku, nyní však bere odchod z unie jako nutnost. Novináři hovoří o tom, že by mohl být přijatelnější pro větší část konzervativních poslanců než kontroverzní Johnson.

Bývalý ministr zahraničí Velké Británie Boris Johnson

FOTO: Darren Staples, Reuters

Exministr zahraničí a jedna z hlavních tváří kampaně za brexit Boris Johnson řekl, že by se Británie měla připravit na možnost tvrdého brexitu, pokud se nepodaří dospět k přijatelné dohodě. „Odejdeme z EU 31. října s dohodou, nebo bez ní,“ prohlásil v pátek.

Andrea Leadsomová

FOTO: Toby Melville, Reuters

O křeslo šéfky strany se přihlásila i Andrea Leadsomová, která měla donedávna na starosti vládní agendu v dolní komoře britského parlamentu. Leadsomová se o vrcholný post ucházela už po referendu o brexitu - tehdy prohrála s Mayovou. I ona chce dohodu znovu projednat a v případě neúspěchu vyvést zemi bez dohody.

Někdejší britský ministr pro brexit Dominic Raab

FOTO: Hannah Mckay, Reuters

Zabojovat chce i bývalý ministr pro brexit Dominic Raab. Ten z vlády odstoupil na protest proti vyjednané dohodě - jako problematickou zmiňoval pasáž týkající se Severního Irska - byť později oznámil, že by ji podpořil.

Ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart.

FOTO: Hannah Mckay, Reuters

Šéfem strany chce být i ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart. Ten se dal slyšet, že pokud post získá Johnson, nehodlá být členem jeho kabinetu. Nemohl by prý pracovat pro politika, který nemá nic proti tomu, aby Británie z EU odešla bez dohody.

Bývalá ministryně práce Esther McVeyová

FOTO: Simon Dawson, Reuters

Mezi sedmičkou je i bývalá ministryně práce Esther McVeyová. Ta zastává v otázce brexitu tvrdší linii a kvůli nesouhlasu se stávající dohodou loni kabinet opustila.

Zatím největší naděje na zvolení ze zmíněných kandidátů dávají komentátoři Johnsonovi, bez šance ale nejsou ani Raab či Leadsomová.

Stanice BBC uvedla, že svůj úmysl vést konzervativce může ohlásit více než deset dalších politiků.

Brexit Odchod Velké Británie z EU odhlasovali voliči těsnou většinou v referendu v roce 2016. Původně mělo dojít k brexitu letos 29. března, ale Britové požádali EU o odklad. Vyjednanou „rozvodovou“ dohodu s EU totiž neschválil britský parlament. Aktuální datum odchodu je 31. října. Do té doby by měli Britové ratifikovat smlouvu, nebo se mohou rozhodnout pro odchod bez dohody, případně by mohli přehodnotit celou svou brexitovou strategii.

Konzervativní strana, která je v Británii u moci od roku 2010, si v nejnovějších průzkumech preferencí voličů vede nejhůře za posledních 20 let. Kdyby se tento týden konaly volby do britského parlamentu, hlasovalo by pro ni zřejmě kolem 25 procent lidí, tedy o 17 procent méně než při posledních volbách. Vyplývá to z údajů organizace Britain Elects, která slučuje výsledky různých průzkumů.