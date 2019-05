Novinky

Firestoneovi byli koncem srpna 1997 na místě nehody auta s princeznou Dianou a jejím milencem Dodi Fayedem. Jak 36letá členka královské rodiny, tak i bohatý podnikatel přišli při nehodě v tunelu Pont de' l'Alma o život.

Robin i Jack nahlásili, že na místě nehody spatřili dva podivné tmavé automobily. Manželé řekli deníku Daily Express, že seděli v zadní části taxíku a měli namířeno do svého hotelu, když vjeli do onoho tunelu jen několik málo minut po kolizi.

Manželé tvrdí, že viděli dvě podivně zaparkovaná a formálně vyhlížející vozidla přímo před Mercedesem S280 princezny Diany. Skutečnost, že v havarovaném voze seděla Diana, si pár uvědomil až další den ráno.

Dvojice tak vyhledala policistu, aby oznámila, že chtějí podat svědectví o tom, co předchozího dne viděli. Ten je však odmítl s tím, že má policie dostatek svědectví a že se nemají obávat.

Otec oběti se o výpověď zajímal



„Byli jsme z toho v šoku. Přišla o život jedna z nejznámějších žen na světě a oni nechtějí mluvit se svědky,” tvrdí manželé s tím, že o jejich svědectví neměly prý zájem ani britské úřady, protože bylo tak kontroverzní.

Manžele však kontaktoval otec Dianina milence Mohamed Fayed. Ten byl totiž přesvědčen, že nehoda vozu převážejícího Dianu a jeho syna byla úkladná vražda. Oficiálním závěrům, že šlo pouze o běžnou nehodu, věřit nechtěl.

Vyšetřovatelé nehody dospěli k tomu, že za ní mohla 180kilometrová rychlost v kombinaci s alkoholem v krvi řidiče.

Možná bude i film



Dvojice se tak setkala v New Yorku s Fayedovým právním týmem, který posléze jejich prohlášení předal vyšetřovateli. Podle Robin bylo však zřejmé, že jim nikdo naslouchat nechce: „Dodneška žijeme ve strachu kvůli tomu, co jsme viděli a co nám bylo řečeno. Nemyslím si, že šlo o nehodu a přístup úřadů mě v tom utvrzuje ještě více než kdy dříve.”

Robin a Jack mají za to, že by se jim mohlo stát „něco špatného” ve snaze umlčet jejich svědectví. Bojí se prý o své zdraví natolik, že nyní raději žijí ve střeženém komplexu. Jack, který již v roce 2008 sepsal knihu Chasing Diana (Pronásledování Diany), údajně vyjednává s produkční společností o filmovém zpracování jeho knihy.