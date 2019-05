Pavol Minárik, Právo

Dvouhodinový dokument představuje reálné hříchy devíti kněží - pedofilů. Je složený hlavně ze svědectví jejich obětí, i když ve filmu několikrát zaznívají i hlasy pachatelů těchto trestných činů.

Anně Misiewiczové bylo pouhých sedm let, když v rodné obci Topola nedaleko Krakova prožila trýznivé okamžiky s knězem Janem. Vzpomínek se nikdy nedokázala zbavit. Dnes je jí 39 let a rozhodla se podívat se zvrhlému knězi, kterého vypátrali v domě pro seniory v Kielcích, přímo do tváře.

„Často se modlím za ty, kterým jsem ublížil. Bylo vás víc, no už s tím nic nenadělám,“ zachytila jeho přiznání skrytá kamera.

Vzdor zákazu obklopený dětmi

Vícero sedmiletých dívek sexuálně zneužíval i kněz Dariusz Olejniczak z Varšavy. Ve filmu vystoupilo několik z nich, dnes náctiletých, a s neskrývanou hrůzou vzpomínaly na největší drama ve svém životě.

Zvrhlý kněz byl odsouzený do vězení a dostal doživotní zákaz práce s dětmi. Dokument ho vzdor tomu ukazuje, jak obklopený malými dětmi v prosinci 2018 hlásá slovo boží v Malborku na severu Polska či v Bialystoku. Když autoři dokumentu upozornili církevní představitele na nebezpečného Olejniczaka, dostalo se jim odpovědi: „Jste obyčejné hyeny.“

Další z kněží - pedofilů Adam Skarżyński z obce Kartuzi nedaleko Gdaňsku podle dokumentu strašil svého ministranta Marka Mielewczyka, kterého sexuálně zneužíval, že pokud řekne matce i jen slovo, utrhne mu přirození. Po pěti letech chlapec už takový život nevydržel a v roce 1988 se pokusil o sebevraždu.

Ve filmu vystoupila lékařka, která mu na poslední chvíli zachránila život. „O příčinách chlapcova pokusu o sebevraždu jsem informovala také biskupa, který mi odepsal, že pokud by se případ opakoval, kněze Skarżyńského přeloží do jiné farnosti,“ vzpomíná v dokumentu znechuceně.

Ani lítost, ani hanba



Sotva 12letého chlapce v roce 1990 v Gdaňsku podle dokumentu sexuálně zneužíval i kněz Franciszek Cybula, bývalý duchovní exprezidenta Lecha Wałęsy. Oběť, dnes už dospělý muž, ho nedávno vyhledala v obci Gowidlina na severu Polska.

Ze záznamu natočeného skrytou kamerou vyplynulo, ze kněz Cybula si všecko dobře pamatoval a nabídl své oběti peníze, když pomlčí o jeho neslavné minulosti. O lítosti na tím, co udělal malému dítěti, či studu za to nepadlo z jeho strany ani slovo. A podobných otřesných případů je v dokumentu víc.

„Církevní hierarchie v Polsku jen předstírá, že řeší nahromaděné problémy způsobené pedofilními kněžími. Ve skutečnosti pedofily v sutanách celé roky kryje, a když všecko praskne, přemísťuje je z jednoho konce země na druhý,“ upozornil autor dokumentárního filmu Tomasz Sekielski.

I se štábem snímek připravoval dva roky. Prostředky na něj získal z veřejné sbírky, v níž se vybralo 450 tisíc zlotých (2,7 milionu Kč). Film, který je možné si bezplatně pustit na YouTube, měl už po prvních hodinách statisíce zhlédnutí.