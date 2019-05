Pompeo zamířil do Bagdádu dva dny poté, co bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton oznámil, že Spojené státy vysílají do regionu letadlovou loď USS Abraham Lincoln a bombardéry kvůli reálné hrozbě ze strany íránského režimu. Washington přitom v poslední době znovu vystupňoval sankce vůči Teheránu a označil íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci.

„Hovořili jsme s nimi (iráckými činiteli) o tom, jak je pro nás důležité, aby Irák zaručil, že je schopen dostatečně ochránit Američany v zemi,” řekl Pompeo novinářům po setkání s iráckým premiérem Ádilem Abdalem Mahdím.

Pompeo rovněž bez výslovné zmínky o Íránu řekl, že účelem setkání bylo předat iráckým představitelům více informací o „zesíleném proudu hrozeb”, aby mohli účinně chránit americké síly. Pompeo řekl, že vyjádřil americkou podporu suverenitě Iráku.

Írán omezí své závazky

Napětí mezi Teheránem a Washingtonem vzrostlo poté, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa loni odstoupila od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. V ní se Írán zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení s ním spojených sankcí.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf ve středu mezitím oznámil, že Írán omezí některé své „dobrovolné” závazky v rámci jaderné dohody se světovými mocnostmi. Írán však od dohody neodstupuje, zdůraznil Zaríf.

Pompeo ve středu bude jednat s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Úterní plánované setkání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a se svým německým protějškem Heikem Maasem v Berlíně zrušil, zjevně právě kvůli návštěvě Iráku.