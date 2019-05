doh, Novinky, Právo

Rakev do 240 kilometrů vzdáleného města Waynesville doprovázela kolona policejních aut s blikajícími majáky, vylíčil web deníku USA Today. Na internetu se mezitím objevila petice, aby byl jako hrdina pohřben také s vojenskými poctami – což bylo vyslyšeno.

„Jsme více než hrdí na to, co udělal. Zatímco ostatní utíkali, náš syn se otočil a běžel proti střelci,“ řekla Howellova matka Natalie stanici NBC. Její syn přitom podobně jako jeho spolužáci neměl možnost utéct ani se skrýt – vrah totiž vtrhl přímo k nim do třídy.

Zabijákův motiv nadále s otazníkem

Ačkoliv student odvážný pokus zastavit útočníka nepřežil, podle policie zabránil většímu masakru tím, že vraha srazil na zem a zdržel, než na místo dorazili policisté.

„Vždycky hleděl na ostatní více než na sebe,“ dodala Howellova sestra Juliet (28). „Nepřekvapilo mě to,“ souhlasila jeho dlouholetá přítelkyně Lauren Westmorelandová (23), která s Howellem plánovala svatbu.

Riley Howell se svou přítelkyní na fotografii z roku 2017

FOTO: Matthew Westmoreland, ČTK/AP

Při útoku zahynuli dva lidé a čtyři utrpěli zranění. Z vražd byl obviněn bývalý student Trystan Andrew Terrell (22), který by měl před soudem stanout 15. května. Motiv jeho činu zůstává neznámý.