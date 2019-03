ČTK

Prezidentského úřadu v Kazachstánu se ve středu ujal dosavadní předseda senátu Kasym-Žomart Tokajev, který změnu jména metropole navrhl. Zemi povede do dubna 2020. Do uvolněné funkce šéfa horní komory kazašského parlamentu byla zvolena exprezidentova dcera Dariga Nazarbajevová. Informovala o tom agentura Reuters.

Osmasedmdesátiletý Nazarbajev, který tuto středoasijskou zemi vedl od roku 1991, v úterý oznámil rezignaci, kterou zdůvodnil nutností příchodu nové generace lídrů. Prezidentský úřad opustil ve středu, kdy funkci převzal 65letý Tokajev. Moci se ale Nazarbajev, který podle Reuters neměl žádného očividného nástupce, zcela nevzdal: ponechal si funkci šéfa bezpečnostní rady státu a zůstává vůdcem de facto monopolní vládní strany Světlo vlasti.

Tokajev, který v minulosti zastával i post premiéra, v projevu řekl, že Nazarbajev se musí stát čestným senátorem. Uvedl také, že názory nyní již bývalého prezidenta budou nadále klíčové pro politické rozhodování.

V prezidentském úřadu, který bude vykonávat prozatímně, setrvá Tokajev do konce Nazarbajevova mandátu, což je duben 2020. Zda se zúčastní prezidentských voleb, které Nazarbajev pravidelně vyhrával se ziskem více než 90 procent hlasů, jasné není. Nazarbajev ho nicméně v úterý označil za muže, který je důvěryhodný a může vést Kazachstán.

Novou předsedkyní horní komory parlamentu byla ve středu zvolena nejstarší exprezidentova dcera Dariga Nazarbajevová, která dosud v senátu působila jako předsedkyně výboru pro mezinárodní záležitosti, obranu a bezpečnost. Podle kazašské ústavy je šéf senátu druhým nejvyšším činitelem Kazachstánu. O Nazarbajevové analytici spekulovali, že ji její otec připravuje jako svou nástupkyni v prezidentském úřadu.

Přejmenováním prošla v posledních dekádách v postsovětských státech celá řada měst, ostatně samotná Astana se až do roku 1991 jmenovala Celinograd a poté dalších sedm let Akmola. Také někdejší kazašská metropole, známá dříve pod jménem Alma-Ata, dostala začátkem 90. let jméno Almaty. Asi nejznámějším přejmenovaným městem je někdejší Leningrad (od roku 1991 zase Petrohrad), k původnímu názvu se ve stejné době vrátily i Jekatěrinburg (za SSSR Sverdlovsk) nebo Nižnij Novgorod (od roku 1932 Gorkij).

Nazarbajev byl považován za prototyp postsovětského autoritářského vůdce, jenž obsadil vrcholné státní funkce svými spojenci, tvrdě pronásledoval opozici, kontroloval média a pěstoval vlastní kult osobnosti.