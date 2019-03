ČTK

Předběžná zpráva o výsledcích vyšetřování má být podle něj hotová do 30 dnů. Obě černé skříňky byly tento týden poslány do Francie, protože etiopské úřady nemají potřebné kapacity k jejich analýze. Francouzský úřad sdělil, že získané informace předal etiopským vyšetřovatelům. Technická práce na zapisovači letových údajů i na záznamníku hlasů v kabině je nyní ukončena, uvedl francouzský úřad. Ten není přímo zapojen do vyšetřování příčin havárie, která si vyžádala 157 lidských životů.

The Wall Street Journal v neděli citoval etiopského ministra obrany Dagmawita Mogese, podle něhož byly černé skříňky ze zříceného stroje v dobrém stavu a podařilo se z nich získat všechna relevantní data. Vyhodnocují je etiopští a američtí vyšetřovatelé.

Ministr Moges v neděli večer novinářům řekl, že získané údaje zatím ukazují „jasnou podobnost” mezi zřícením letounu Ethiopian Airlines a loňskou nehodou stroje stejného typu společnosti Lion Air, při níž zahynulo 189 lidí.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) už ve středu uvedl, že informace o nehodě etiopského letadla a upřesněná data o trase jeho letu vykazovaly určité podobnosti s havárií letounu společnosti Lion Air. Na základě těchto informací řada zemí v celém světě v průběhu týdne vyhlásila zákaz provozovat letadla Boeing 737 MAX.

Tisíce lidí se v Addis Abebě rozloučily s oběťmi letecké havárie (zdroj: Reuters)

Společnost Boeing čelí podezření, že za obě tragické havárie během necelého půl roku mohou vadná čidla a chyba softwaru. Předběžná zpráva o příčině pádu letadla Lion Air se soustřeďovala na údržbu, výcvik pilotů a chování automatického systému letadla při poklesu vztlaku pod křídly. Konstatovala, že piloti měli potíže s udržením kontroly nad strojem ve chvíli, kdy automatický bezpečnostní systém opakovaně poslal letoun do střemhlavého letu.

Mluvčí Boeingu v neděli prohlásil, že úřad FAA dospěl k závěru, že stabilizační systém MCAS zabudovaný v letadlech Boeing 737 MAX splňoval všechny certifikační a regulatorní požadavky. Stroj 737 MAX měl osvědčení v souladu se stejnými požadavky, jaké FAA kladl na všechny předchozí nové letouny, zdůraznil mluvčí.

Deník The Seattle Times v neděli napsal, že bezpečnostní analýza nového kontrolního systému používaného v letounech 737 MAX odhalila několik zásadních nedostatků. Podle listu, který se odvolává na současné a bývalé experty z FAA, bezpečnostní analýza u Boeingu podcenila schopnosti nového systému.

Boeing 737 MAX 8 etiopské letecké společnosti Ethiopian Airlines havaroval minulou neděli krátce po startu z Addis Abeby. Na palubě stroje, který měl namířeno do keňské metropole Nairobi, byli lidé ze 35 zemí.