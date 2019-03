Po zveřejnění aktuálního počtu obětí premiérka řekla: „Je jasné, že se to teď dá popsat jedině jako teroristický útok.“ Dodala, že se zdá, že byl dobře naplánovaný. Před jejím vystoupením nebyl počet obětí znám, místní policie hovořila o „větším množství”. Novozélandská média původně uváděla počet mezi devíti a 27.

Podle aktuálních informací ministerstva zahraničí nejsou mezi oběťmi útoku žádní čeští občané.

Jeden střelec vyzbrojený poloautomatickou zbraní zaútočil v 13:40 místního času (1:40 SEČ) v mešitě Al Noor v centru města v ulici Deans. Krátce poté střílel druhý střelec v mešitě v Linwoodu.

Jeden svědek uvedl, že bylo slyšet nejméně 50 výstřelů. Další sdělil, že střelec přišel do mešity hlavním vchodem během modlitby a rozpoutal střelbu. Ta trvala několik minut.

Policejní komisař Mike Bush potvrdil, že tři muži a jedna žena byli zadrženi. Policie objevila i větší množství podomácku vyrobených výbušnin. Úřady doporučily uzavřít všechny mešity ve městě.

Podle listu New Zealand Herald je jedním ze zadržených střelců Australan, který napsal prohlášení, v němž popisuje plánovaný čin a zveřejňuje ultrapravicové a antiimigrační postoje. Na internetu se také objevilo video, které má zobrazovat tohoto muže, jak střílí řadu lidí v mešitě v Christchurchi. Několik hodin poté se objevilo na Facebooku.

Australský premiér Scott Morrison potvrdil, že jedním ze zadržených, kteří skončili ve vazbě, je Australan, který žil na Novém Zélandu. Uvedl, že na případu spolupracuje australská policie s novozélandskou a útok označil za projev pravicového terorismu.

