Vidí jedno zlo, a to jsem já. Tak si vysvětluje domažlický soudce Jan Švígler důvod, proč čelil několik let verbálním útokům od Jiřího Šimky. Řekl to ve čtvrtek u klatovského soudu, kde se 46letý muž zpovídá z přečinů nebezpečného vyhrožování,... Celý článek Bál jsem se útoku, řekl soudce k výhrůžkám»