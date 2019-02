ČTK

Záznam bezohledného manévru pochází z 22. ledna, kdy 52letý řidič předjížděl právě ve chvíli, kdy byl provoz v daném směru po krátkém rozšíření na dvouproudový opět sveden do jediného proudu.

Předjíždějící kamion, který podle videa patří společnosti Mikostar logistics, se při poměrně hustém provozu jen velmi těsně vyhnul čelnímu střetu s protijedoucími vozidly - autobusem a následnou kolonou osobních vozů. Kolize by měla katastrofální následky, poznamenal k tomu ve středu bavorský server tz.de.

„Věc jsme již vyřešili, řidič dostal výpověď. Více se k tomu nechci vyjadřovat, je to firemní záležitost,” řekl Vítek.

List Passauer Neue Presse s odvoláním na pasovského státního zástupce Waltera Feilera napsal, že řidič má být co nejrychleji zatčen ve své vlasti. Je na něj vydán evropský zatykač a až do zahájení procesu by měl být v německé vyšetřovací vazbě. Německé státní zastupitelství ho podle Feilera podezírá z „pokusu o vraždu obecně nebezpečnými prostředky”.

Vsetínský policejní mluvčí Vladislav Malcharczik ve středu řekl, že policisté ve Vsetíně zatím žádný oficiální podnět nedostali. „Pokud by byl vydán evropský zatýkací rozkaz a řidič by měl bydliště na Vsetínsku, byli bychom požádáni o spolupráci,” uvedl Malcharczik.