Z univerzity bylo evakuováno dalších 60 lidí.

Agentura TASS uvedla, že se zřítily stropy od pátého do druhého poschodí Petrohradské výzkumné univerzity informačních technologií, mechaniky a optiky na Lomonosovově třídě.

Představitel ministerstva mimořádných událostí upřesnil, že kolaps postihl plochu asi 150 metrů čtverečních. Za předběžnou příčinu neštěstí označil tento zdroj nedodržení technických požadavků při provádění rekonstrukčních prací.

Na místě zasahují záchranáři a policie.

#Update: At least 60 people evacuated after several floors collapsed in university building in St. Petersburg. And at least 20 people may be trapped under the rubble - News reports in #Russia. Video Credit: @PiterskayaBulka pic.twitter.com/jVP8kYh1ZE