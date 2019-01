znk, BBC, ČTK, Právo

Oficiální statistiky za loňský rok ještě nejsou k dispozici, vládní list The Global Times na základě informací místních úřadů ovšem očekává, že počet narozených dětí v roce 2018 klesl pod 15 milionů. Komise pro rodinné plánování přitom odhadovala o pět milionů více.

Pokud se toto číslo potvrdí, bude to pro zemi znamenat nejnižší úroveň porodnosti od začátku století. Předloni se v Číně narodilo něco přes 17 milionů dětí, o 630 tisíc méně než v roce 2016, odkdy strana zrušila dlouholetou politiku jednoho dítěte.

Podle ekonomů I Fu-siena z Wisconsin-Madisonské univerzity a Su Ťiena z Pekingské univerzity potvrdil loňský rok trend dlouhodobého poklesu počtu obyvatel. „Na rok 2018 se bude vzpomínat jako na historický obrat pro čínskou populaci,“ napsali ve studii.

„Číňané začínají stárnout a ekonomická vitalita oslabuje. Z velkého národa, který kdysi představoval skoro třetinu lidí na světě, se postupně stává malá skupina starých a slabých, a to kvůli špatným demografickým rozhodnutím,“ dodali.

Jak podotkla BBC, všechny statistiky po roce 1990 ukazovaly rychlý pokles úhrnné plodnosti (průměrného počtu narozených dětí na jednu ženu) pod hranici 2,1 dítěte nutnou k tomu, aby se populace sama obnovovala. Podle komise pro rodinné plánování ale údaje ze čítání lidu nebraly v úvahu nenahlášené porody, a proto doporučila politiku jednoho dítěte zachovat.

Věc národa

I dnes není lehké dopátrat se toho, jaká je aktuální úhrnná plodnost v Číně: podle odhadů se pohybuje mezi 1,2 až 1,7 dítěte na ženu (pro srovnání: v ČR je to 1,6 dítěte na ženu, zatímco ve Spojených státech 1,8 a v Indii 2,3). A bude hůř: podle odhadů by se za deset let mohlo narodit jen osm milionů malých Číňanů.

Málo narozených dětí, klesající počet lidí ve skupině 20- až 50letých a růst počtu seniorů bude mít negativní dopady na čínskou ekonomiku jako například na důchodovou politiku (přibude nároků na starobní důchod, zatímco ubude počet ekonomicky aktivních lidí, kteří „na ně“ pracují; zvýší se veřejné výdaje na zdravotní péči atd.).

Proto ekonom Žen Ce-pching z čínské developerské firmy Evergrande Group varoval, že země se dostává do „demografické krize“. „Čína musí okamžitě zrušit kontrolu porodnosti a povzbudit lidi, aby měli děti,“ řekl podle listu The South China Morning Post.

„Mít děti není jen věcí rodiny, ale i věcí národa,“ zdůraznil loni v létě úvodník People’s Daily, oficiálního stranického deníku. Někteří experti navrhují, aby stát podpořil porodnost snížením daní či peněžitými pobídkami pro páry s více dětmi v hodnotě dvou až pěti procent HDP.

Po rodičovství mladí neprahnou

Je pravda, že když mladí lidé zvažují mít potomky, jedním z jejich hlavních obav je, jestli si to budou moct dovolit.

Podle průzkumů spolkne výchova jednoho dítěte ve městě více než polovinu příjmů čínské rodiny. Jesle či školky jsou navíc vždy přeplněné, a tak rodiče, kteří nemohou využít své dědečky či babičky k hlídání, čelí ještě těžší volbě.

Na druhou stranu ale nová generace po tom, stát se rodiči, netouží. Mladí jsou jednak zvyklí na daleko lepší materiální podmínky a svobodnější život než jejich otcové a matky a také se nehrnou do manželství a soustředí se více na svou kariéru a osobní naplnění.

„Naše generace nese na ramenou obrovskou zátěž. Naši stárnoucí rodiče, naše mladé děti, naše kariéry. To vše dohromady nás může lehce rozdrtit,“ svěřila se nejmenovaná třicetiletá Číňanka.