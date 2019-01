nčs, Novinky

Skupina tří nezletilých mladíků se rozhodla zpestřit si první letošní den projížďkou terénním automobilem, které si bez dovolení vypůjčili od otce jednoho z nich. Právě z půjčeného vozu házeli vajíčka po projíždějících autech. Zřejmě však nepočítali s tím, že by rozbité vejce na skle mohlo někoho rozzuřit natolik, aby jim hrozil poloautomatickou zbraní a začal je pronásledovat.

A 14-year-old boy accused of causing a deadly crash in Houston is now charged with murder. Police say the boy was driving an SUV Tuesday as he and two teenage passengers threw eggs at cars. pic.twitter.com/dpuVbLz2Qt — CBS This Morning (@CBSThisMorning) 3. ledna 2019

Tragickou nehodu způsobil teprve 14letý řidič.

Přesně to udělal řidič projíždějícího lincolnu. Na záběrech je patrné, jak před řidičem skupina mladíků ujíždí až stokilometrovou rychlostí. Při průjezdu křižovatkou na červenou však v plné rychlosti narazili do automobilu, ve kterém seděla pětačtyřicetiletá žena, jež na místě zahynula. Nezletilý řidič vyváznul se zlomeninou kotníku.

Obětí je matka dvou dětí



Žena byla později identifikována jako Silvia Zavalová a jak uvedl šerif Ed Gonzalez, jednalo se o matku dvou dětí, která zřejmě vyrazila na nákup a na nehodě neměla žádný podíl viny.

Aldine Mail Route fatal: the initial car that gave chase described as older model gold/yellow Lincoln, w white top & elbow rims. The deceased female was totally innocent; seems she had just gone shopping based on some debris strewn at scene. #HouNews pic.twitter.com/HqqYFyhYuO — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) 2. ledna 2019

Žena nehodu nepřežila.

„Vždycky nás vychovávala sama a učila nás, abychom byli silní a viděli svět pozitivně,“ uvedla její dvacetiletá dcera Jessica Gasparová.

Mladík, jenž nehodu zavinil, byl podle šerifa vzat do detenčního centra pro mladistvé a čelí obvinění z vraždy. „I když s ním soucítím, musí být za to, co udělal, potrestán,“ dodala dcera oběti.

O trestu zatím není jasno



Muže, jenž trojici chlapců pronásledoval a z místa činu ujel, se již podařilo identifikovat a nyní ho čeká výslech. Zatím mu hrozí obvinění z neposkytnutí pomoci s následkem smrti. Podle vyšetřovatelů s nimi spolupracuje.

Ve státě Texas se za dospělé považují pachatelé od 17 let. O způsobu souzení u osob ve věku od 10 do 17 let však může rozhodnout soud pro mladistvé, který mladíka čeká. Trestní sazba tak zatím nebyla určena.