brw, ČTK, Právo

Oficiálně si saúdská komise pro komunikace a informační technologie podle listu Financial Times stěžovala na „porušení“ kybernetického zákona. V seriálu hraje americký herec Hasan Minhaj a v epizodě mj. říká, že je načase přehodnotit vztahy se Saúdskou Arábií, a to také kvůli válce v Jemenu a autokratickému režimu. „A myslím to jako muslim a jako Američan,“ dodává.

Komik Minhaj v epizodě také říká, že saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán byl až do zabití Chášukdžího považován v arabském světě za reformátora. „Odhalení Chášukdžího smrti ale tento obraz narušily,” dodává.

Americký komik Hasan Minhaj.

FOTO: Brent N. Clarke, ČTK/AP

Chášukdží byl zavražděn loni na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Saúdská Arábie z vraždy obvinila 11 lidí, odmítá však obvinění, že vraždu nařídil právě korunní princ Muhammad bin Salmán.

Netflix potvrdil, že příslušná epizoda není v nabídce od minulého týdne. „Podporujeme uměleckou svobodu na celém světě. Díl jsme stáhli na základně odůvodněného právního požadavku,“ sdělil v prohlášení Netflix. Společnost si za svůj krok ihned vysloužila kritiku, zejména od organizací na ochranu lidských práv.