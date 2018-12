Novinky, ČTK

Z vulkánu se v pondělí vyvalil hustý oblak popela a z kráteru na jihovýchodním svahu vytékala láva.

Dým vycházející z Etny na snímku z 24. prosince.

FOTO: Salvatore Allegra, ČTK/AP

Přístroje zaznamenaly v souvislosti s tím desítky až stovky menších otřesů. Nejsilnější z nich měly sílu čtyři stupně.

meanwhile, in the middle of the Mediterranean#Etna's massive eruption satellite view pic.twitter.com/SGvrRwNmSf — francesco strazzari (@franxstrax) 24. prosince 2018

Soptění Etny na záběrech ze satelitu

Kvůli dýmu byla zastavena v pondělí doprava na letišti v Katánii. Ta leží asi 60 kilometrů od Etny. V úterý byl provoz opět obnoven, informovala agentura AP.

Close range view of Etna in eruption today! Video made at 2900 m elevation on Etna. Video: Kostas Tellis pic.twitter.com/uPkwxRcHNb — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 24. prosince 2018

Záběry pořízené ve výšce 2900 metrů

Místní obyvatelé jsou na lehké probouzení Etny poměrně zvyklí, naposledy se tak stalo letos v létě. Někteří v nadsázce mluvili o „vánoční show“ slečny Etny.

Některé sdílené snímky působí jen těžko uvěřitelně

Na sociálních sítích lidé sdílejí snímky a videa zachycující probuzenou Etnu. Kupříkladu, když před rozbřeskem vychrlila ohnivě rudý proud lávy, který byl jasně viditelný proti noční obloze.

Láva vytékající z Etny na snímku z 25. prosince

FOTO: Orietta Scardino, ČTK/AP