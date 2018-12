jdu, ivi, Novinky

S nepříjemnou zkušeností z kežmarské nemocnice se svěřila novinářům AP žena s křestním jménem Monika. Nadávkám i fyzickému násilí měla ze strany nemocničního personálu čelit, když čekala své první i druhé dítě. „Zničehonic na mě přestali hezky mluvit. Začali na mě křičet, bít i fackovat,“ popsala.

„Někteří doktoři na nás nadávají, nestarají se. Jen na nás křičí, že stále rodíme, že je víc Romů než bílých,“ uvedla další žena.

Mluvčí připustila, že se to děje



Mluvčí společnosti Agel SK, která nemocnici provozuje, Alžbeta Sivá výpověď žen v reportáži nezpochybnila. „Někdy se stanou takové případy, ale velmi málo, minimálně,“ řekla. Po medializaci však svoje vyjádření pro AP dementovala.

Novinkám řekla, že ve vztahu ke každému pacientovi při poskytování zdravotní péče pokaždé využívají standardní postupy. „Reportéři AP to pochopili, že postup, o němž se zmínili, je standardní,“ řekla Sivá. Mluvčí zdůraznila, že ve zdravotnických zařízeních neexistují romské pacientky, jen pacientky.

Podle doporučení slovenského ministerstva zdravotnictví by ženy s dětmi měly v nemocnicích zůstávat nejméně čtyři dny po porodu. Mnohé slovenské nemocnice však termín neberou jen jako doporučení, a matky i děti drží v nemocnicích déle, často proti jejich vůli. Podle AP za tím má stát snaha nemocnic čerpat víc peněz od zdravotních pojišťoven.

Dítě nechají v nemocnici a odejdou

Po porodu svého třetího dítěte se tak Monika rozhodla, že už nařízení nemocnice respektovat nebude, a jednoduše utekla. „Nemají právo se takhle chovat k ženám. Oni nejsou jejich manželé.” K romským ženám se dle ní doktoři v nemocnici chovají jako k psům.

Útěk z nemocnic mají volit i další ženy, často odejdou bez dětí. Existují však případy přemístění dětí do péče dětských domovů, poté co zůstaly v nemocnici bez matky. Některé matky měly novinářům AP vypovědět, že když se do nemocnice vrátily po deseti až čtrnácti dnech, bylo jim řečeno, že děti byly umístěny do dětského domova.

„Ano, stává se to výjimečně, ale jednoduše my máme určité předpisy a standardy. To znamená, že pokud tu dítě zůstane čtyři pět dní a potom matka nepřijde, to znamená, že musíme kontaktovat státní orgány,“ potvrdila postup kežmarské nemocnice její mluvčí.

Podle jejích slov pro Novinky je to dáno zákonem. Ženy se pro děti někdy vrátí i za tři týdny nebo za dva měsíce. Když matka odejde z nemocnice bez dítěte, je to podle zákona opuštění dítěte,“ řekla Sivá Novinkám.