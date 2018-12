Pavol Minárik, Právo

Kněz, který zemřel v roce 2010 ve věku 74 let, celá desetiletí zneužíval malé děti, informoval v pátek list Gazeta Wyborcza, který otiskl hrůzostrašné vzpomínky některých z obětí. Jednu z nich, tehdy sotva šestileté děvčátko, zneužil více než dvacetkrát.

„Dospělí odjakživa věděli, že Jankowski je na malé děti. Když se ještě jako mladý farář blížil k dětskému hřišti, caparti se rychle rozutíkali domů. Věděli o tom i jeho nadřízení, avšak jakmile farníci začali mluvit o jeho sexuálních spádech, přeložili ho jinam. Za čtyři roky se tak stalo šestkrát,“ napsal portál OKO.press.pl.

Věděli – a mlčeli

„Od konce šedesátých let tento sexuální dravec beztrestně zneužíval děti a pak se z něho náhle stal v roce 1980, po zrodu Solidarity, její hlavní kaplan a jedna z největších morálních autorit mezi stávkujícími, o němž se nesmělo říci křivé slovo,“ připomněl web. „Vždycky se na toto téma o něm něco říkalo, avšak nebylo to nic strašného. Po tom, co jsem se nyní dozvěděl, se cítím hrozně,“ sdělil na adresu Jankowského Walesa.

Týdeník Polityka upozornil, že za bývalého režimu tohoto zvrhlíka chránila sutana a po roce 1989 zase jeho známosti s elitami od Lecha Walesy až po Adama Michnika. „Všichni věděli, že Jankowski není chodícím vzorem cti a morálky, avšak všichni mlčeli. I když se netajil tím, že s ním na faře a v jedné posteli spí malé děti hlavně z chudších rodin, které zasypával dárky,“ uzavřel časopis.