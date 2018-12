„Mám obavy. Obávám se, že … (nesrozumitelné) …, jak jsem řekl,“ sdělil podle analýzy listu The Guardian Macron bin Salmánovi. „Ano, to jste mi říkal. Mnohokrát děkuji,“ zněla princova odpověď.

„Nikdy mě neposloucháte,“ postěžoval si prezident. „Ale ne, samozřejmě, že vás poslouchám,“ odvětil princ a hlasitě se zasmál.

Off the sidelines of the G20 summit, French President Emmanuel Macron was caught in a tense talk with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. pic.twitter.com/RgT8tIq9FQ