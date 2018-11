Ivan Vilček, Právo

Proti dokumentu se staví nejsilnější vládní strana Směr, Slovenská národní strana i opoziční Svoboda a Solidarita (SaS). Proti je i strana s názvem Kotleba - Lidová strana Naše Slovensko. Dohromady mají ve 150členném parlamentu většinu 95 hlasů a šance, že Slovensko dokument odmítne, je reálná.

Usnesení k dokumentu by měl slovenský parlament projednat příští týden.

Pokud chceme být součástí řešení, tak musíme sedět za jednacím stolem, abychom přednesli naše stanovisko. Miroslav Lajčák, slovenský ministr zahraničí

„Jedná se o to, zda je Slovensko součástí řešení nebo chceme sedět za pecí a zamknout dveře zevnitř. Je někdo na Slovensku, kdo tvrdí, že migrace neexistuje? Dá se to řešit tak, že řekneme: Vy to řešte a nás se to netýká? Pokud chceme být součástí řešení, tak musíme sedět za jednacím stolem, abychom přednesli naše stanovisko,” řekl Lajčák.

Zmíněný pakt důrazně odmítl i předseda Směru Robert Fico. Šéf diplomacie, který je ve vládě za tutéž stranu, naopak dokument v uplynulých týdnech obhajoval.

„Tady nejde o mě a o Roberta Fica. Jde o to, jaké Slovensko mám já jako ministr zahraničí zastupovat,“ zdůraznil Lajčák. „Pokud bude vůle poslanců parlamentu taková, že Slovensko se chce izolovat a nechat řešení na jiné, tak to nemohu prosazovat,“ dodal Lajčák.

Ten se dostal do sporu s šéfem Směru v čase, když nejsilnější vládní strana má zájem postavit šéfa diplomacie jako svého kandidáta na hlavu státu v prezidentských volbách, které se konají na jaře příštího roku.

Podle průzkumů by měl Lajčák velké šance nahradit v prezidentském křesle Andreje Kisku, který už na druhé volební období nekandiduje. Lajčák kandidaturu opakovaně odmítl a řekl, že se chce věnovat zahraniční politice.

Fico je proti

Fico se proti globálnímu paktu o migraci důrazně ohradil. Řekl, že dokument není v souladu s národní migrační politikou. „Pro stranu Směr je neakceptovatelný. Globální pakt nečiní žádné rozdíly mezi legální a nelegální migrací. Vychází z principu, že migrace je dobrá, pomáhá řešit problémy světa a má být zdrojem prosperity. Náš suverénní pohled na migraci je jiný,“ zdůraznil Fico na videu zveřejněném na sociální síti.

Robert Fico (Smer) na archivním snímku

FOTO: Eric Vidal, Reuters

Vládní Slovenská národní strana považuje pakt OSN za nevyvážený dokument, který vstupuje do integrity suverénních států a závažně oslabuje jejich svrchovanost v oblasti regulace a výkonu migrační politiky. Podle nejmenší vládní strany Most-Híd však dokument neohrožuje suverenitu Slovenské republiky.

Nejsilnější opoziční strana Svoboda a Solidarita (SaS) je zásadně proti tomu, aby Slovensko dokument podepsalo. „Zastánci migrace tvrdí, že migrace tu vždy byla a bude. To je poraženecký postoj. Jsme zásadně proti masové migraci,“ nechal se slyšet předseda SaS Richard Sulík.

Na vypracování migračního paktu se domluvilo 193 členských států OSN v září 2016. Jedná se o právně nezávazný dokument, který má zabránit tomu, aby byli lidi znevýhodněni jen proto, že jsou cizinci. Jeho cílem je posílit práva migrantů a lépe organizovat migrační toky. Text zdůrazňuje nedotknutelnost suverenity jednotlivých zemí a jejich právo na vlastní migrační politiku. Pakt má být podepsán v polovině prosince v marockém Marrákeši. Vlády Spojených států, České republiky, Maďarska, Polska, Rakouska a Austrálie už pakt odmítly.