Asia Bibiová byla zatčena v roce 2009 po hádce s muslimskými ženami. Z bezpečnostních důvodů není známé, ve které věznici se nachází.

Očekává se, že středeční rozhodnutí, které je považováno za významné, vyvolá odpor islamistů, kteří již dříve hrozili celonárodními protesty, pokud soud ženu osvobodí, a požadovali provedení popravy. Kvůli podpoře odsouzené byly v roce 2011 zavražděni guvernér a ministr pro menšiny.

#AasiaBibi After 3420 days in prison the Supreme Court of Pakistan acquitted it from the absurd accusation of #blasphemy. Justice is done #AbolishBlasphemyLaw #AasiaBibiVerdict #Pakistan @ReleaseAsiaBibi pic.twitter.com/lN3h8bHDML