mcm, Právo

A navíc očekává, že pak by první vesmírní turisté mohli na jeho strojích vyrazit nad spodní hranici kosmu už za několik měsíců. Stanici CNBC to ovšem řekl podstatně zhuštěněji: „Měli bychom být v kosmu během týdnů, nikoli měsíců. A pak tam budeme i se mnou už za měsíce, nikoli za roky. A s lidmi tam budeme ne moc dlouho poté, takže máme před sebou několik opravdu vzrušujících měsíců.“

Jeho Virgin Galactic je prý „více než jen dráždivě blízko“ k první cestě do vesmíru. Jiná Bransonova firma Virgin Orbit pro změnu očekává, že už v prosinci nebo v lednu vyšle do kosmu své první satelity.

Rád by létal za nižší cenu

Podnikatel zároveň smetl jakékoli pochybnosti, pokud jde o zájem případných zákazníků. „Kdybych měl v místnosti deset lidí, osm z nich by určitě rádo vyrazilo do kosmu, kdyby si to mohli dovolit.“ To je ovšem slabina jeho plánů. Na výlet jistě nebude mít každý.

Letenka do kosmu vyjde totiž u Virgin Galactic na čtvrt miliónu dolarů, tedy asi na 5,5 miliónu korun. Neočekává se, že by cena „letenky“ v dohledné době klesla, i když Branson dal na srozuměnou, že by rád viděl během příštího desetiletí její pokles na 40 až 50 tisíc dolarů (903 tisíc až 1,13 mil. korun).

Duel s Bezosem

Miliardář investuje do možností vesmírné turistiky už od roku 2004. Očekávalo se, že první cesty uskuteční nejpozději do počátku letošního jara. Tehdy však Branson jen přiznal, že vede velmi těsný souboj s Jeffem Bezosem, majitelem internetového obchodu Amazon, o to, kdo jako první dostane do kosmu platící výletníky.

Zpráva, kterou loni zveřejnila investiční banka Bank of America Merrill Lynch, odhaduje, že za příští tři desetiletí by mohl mít vesmírný sektor světové ekonomiky hodnotu přinejmenším 2,7 biliónu dolarů (61 biliónů korun).