ČTK

Oba soupeři, gubernátor Andrej Tarasenko a komunistický kandidát Andrej Iščenko, se vzápětí vzájemně obvinili z podvodů a falšování, Iščenkovi přívrženci demonstrovali. Skandální volby vyvolaly v Rusku velkou pozornost. Ústřední volební komise se proto rozhodla odložit vyhlášení konečných výsledků, dokud nevyšetří všechny stížnosti.

"Kvůli tomu, že v současnosti už nelze spolehlivě určit, kdo získal více hlasů, soudím, že za těchto okolností nelze důvěryhodně stanovit výsledky voleb gubernátora," řekla Pamfilovová. Doufá, že na tomto závěru se shodnou i její kolegové a doporučí místním úřadům uznat celé volby za neplatné. Nové volby by pak měly být vyhlášeny za tři měsíce.

FOTO: Alexander Khitrov, ČTK/AP

Kamenem úrazu se podle ní stalo 13 volebních obvodů, kde už není možné s jistotou stanovit, jak vlastně voliči hlasovali. V těchto obvodech mohlo odhlasovat až 24.000 voličů, zatímco Tarasenko údajně vyhrál volby s převahou přibližně 7000 hlasů.

Zatímco Tarasenko označil zrušení výsledků voleb za správné, Iščenko návrh Pamfilovové odmítl. "To je naprosto absurdní. Proč by se to mělo udělat? Ne, nesouhlasím s tím. Zvolili mě gubernátorem," řekl agentuře TASS.