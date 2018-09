ČTK

Obětí je šestadvacetiletý Botham Jean, který byl sice převezen do nemocnice, ale tam byl prohlášen za mrtvého. Policistka, jejíž jméno nebylo zveřejněno, se vracela domů do luxusního bytového domu jižně od dallaského centra ve čtvrtek večer po službě. Vešla do bytu, v němž spatřila Jeana. Začala střílet a souseda zasáhla.

Zástupce dallaské policie Warren Mitchell dnes řekl, že policistka ještě nebyla vyslechnuta. Proč začala žena zákona okamžitě střílet i to, jak se dostala do sousedova bytu, zůstává neobjasněno. Ona sama žádné zranění neutrpěla. Prozatím byla z funkce odvolána.