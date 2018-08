Josef Kašpar, Právo

Přestože starosta obce Emanuele Crestini (48) okamžitě ujistil, že pobyt Eritrejců je jen dočasný a budou rozmístěni do různých diecézí v celé Itálii, někteří místní obyvatelé vyjádřili nesouhlas. Na vnější zeď centra někdo v římském dialektu papežovi vzkázal: „Franto, vezmi si je k sobě do Vatikánu.“

K protestu místních se okamžitě připojilo krajně pravicové hnutí Casapound, které uspořádalo protestní demonstraci před branami centra. S tím ale nesouhlasili ti, kteří mají za to, že Eritrejci si zasluhují ochranu po prožitém utrpění. Svolali protidemonstraci, a tak srážkám obou táborů zabránila policie.

Lidé křičící během protestu krajně pravicových aktivistů v Rocca di Papa u Říma.

FOTO: Gregorio Borgia, ČTK/AP

Už se chystají další přesuny

Italská biskupská konference, která na žádost vlády přijala tyto migranty pod svou ochranu, začala organizovat přemístění migrantů. Přibližně osm se v pátek přesune do Neapole, kde se jich ujme místní diecéze. Příští týden by pak měla část být přemístěna do severní Itálie.

„Toto je ale jen náplast, protože problém migrace se nedá vyřešit tímto způsobem. Co se stane, bude-li se případ Diciotti opakovat? To ale není náš problém, my se staráme o humanitární pomoc, je to věc vlády,“ prohlásil Gualtiero Bassetti (76), předseda italské biskupské konference.