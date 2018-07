Blýská se konečně na lepší časy českému sportu? Po létech diskusí, zda si zaslouží vlastní ministerstvo, vláda Andreje Babiše udělala první krok – do roka by měla začít fungovat Národní sportovní agentura. V jejím čele by měl stanout zlatý... Celý článek Dotace podle plánu Hniličky děsí sportovce»