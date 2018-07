Vlastní pochybení v široce komentované kauze prezident odmítl. „Dobrá zpráva je, že váš oblíbený prezident se ničeho špatného nedopustil," napsal na Twitteru.

McDougalová uzavřela před prezidentskými volbami v srpnu 2016 dohodu s bulvárním deníkem National Enquirer, jemuž za 150 tisíc dolarů (3,3 miliónu korun) slíbila exkluzivitu na svůj příběh s Trumpem. S budoucím prezidentem měla údajně asi roční poměr, mimo jiné i v době, kdy jeho žena Melania porodila syna Barrona.

Advokát Michael Cohen

FOTO: Brendan Mcdermid, Reuters

Článek ale nikdy nevyšel a Trump v září 2016 podle nahrávky debatoval s Cohenem o možnosti, že práva na příběh koupí. Chtěli je získat od National Enquirer, který je už tehdy vlastnil. Podle Trumpova právníka Rudyho Giulianiho k transakci ale nedošlo. Giuliani zároveň popřel, že by se Trump s McDougalovou zapletl.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!