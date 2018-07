Vladimír Plesník, Právo

Tání ledovce pokrývajícího 80 procent největšího ostrova na planetě je pro obyvatele Grónska, samosprávné součásti Dánského království, opravdovým požehnáním.

Suroviny místo ryb

Ostrov velký jako pětina celé Evropy obývá nastálo pouhých 56 tisíc lidí, z nichž 90 procent tvoří Inuité, dříve označovaní za Eskymáky. Zdá se neuvěřitelné, že na celkové ploše 27krát větší než Česká republika žije obyvatelstvo odpovídající populaci Frýdku-Místku.

Grónsko ukrývá kromě ropy, zemního plynu, zlata a uranu také desetinu všech dosud známých zásob prvků vzácných zemin.

Uvedené měkké kovy mají vynikající magnetické vlastnosti, takže je po nich v soudobé elektrotechnice, informačních technologiích a vojenském a kosmickém průmyslu velký a stále rostoucí hlad. Jsou nezbytné pro výrobu iPhonů i iPodů, mimořádně silných magnetů i plochých televizních obrazovek.

„Vzácné jim říkáme proto, že se jen málokdy vyskytují v koncentracích, aby se jejich těžba vůbec vyplatila. Ústup trvalého ledu tak umožňuje se k nim snadněji dostat. Současně se otevřou další části pozoruhodného ostrova i nedočkavým turistům,“ řekla týdeníku The Economist Juta Pedersenová (34) z Kodaňské univerzity.

Grónské hospodářství existenčně závisí na rybolovu a lovu dalších mořských živočichů: devět z deseti výrobků, které z něj míří do světa, pochází právě z nich.

Nad vodou udržují ekonomiku země věčného ledu a sněhu nemalé dánské dotace. V roce 2018 dosáhly 3,8 miliardy dánských korun (13,3 mld. Kč), tedy více než třetiny grónského rozpočtu.

Ostrov láká čínské investory i turisty

Mnozí grónští politici počítají s tím, že příliv financí z těžby nerostných surovin a turistiky může napomoci, aby se ostrov vymanil z nezbytnosti dostávat dávky z Kodaně.

„Sami se chceme zbavit dánské podpory, protože hodláme dřív či později vyhlásit nezávislost,“ potvrzuje předseda grónské vlády Kim Kielsen (51), jehož středolevicová strana Siumut (Kupředu), často řazená mezi sociálnědemokratické strany, vyhrála na konci dubna volby do grónského parlamentu. Další, pokud jde o nezávislost, ještě radikálnější strany si také vedly dobře. Jedna z nich, Naleraq, prosazuje, aby se Grónsko stalo nezávislým nejpozději v roce 2021. Stranám snažícím se o odtržení země od Dánska odevzdalo hlas 70 procent voličů.

„Na rozdíl od Číňanů žijících na pevnině, které vyhlášení nezávislosti Tchaj-wanu zvedlo ze židlí, by Dánové po ztrátě Grónska byli v pohodě, jen by možná chvilku měli řeči,“ myslí si Jon Rahbek-Clemmensen (44) z Dánské královské univerzity obrany.

Nicméně dánská vláda není tak optimistická, ačkoliv už souhlasila, že Grónsko se může odtrhnout, bude-li chtít. Kodaň totiž může prostřednictvím Grónska zasahovat do mezinárodního dění váhou, kterou by bez něj nikdy neměla.

V roce 2014 vznesla dánská vláda nároky na 900 tisíc kilometrů čtverečních Arktidy včetně severního pólu a odvolávala se při tom právě na Grónsko.

Čeká se ropná bonanza

Geologické a seizmologické průzkumy odhalily mimořádné zásoby ropy

Leží především u západního pobřeží Grónska v hloubce tisíc metrů

Experti je odhadují až na 110 miliard tun

To je třicetkrát víc, než kolik jí má Kuvajt

Jenom dvě menší ložiska se dvěma miliardami tun severně od Nuuku mají skrývat víc ropy, než kolik vydalo v uplynulých 40 letech celé Severní moře

Zdroj: Financial Times



Dánsko také až dosud šetřilo nemalé prostředky tím, že sice neplnilo závazek členské země NATO vynaložit na obranu dvě procenta HDP, ale na oplátku dovolilo Američanům dlouhodobě využívat v Thule strategicky skvěle umístěnou velkou vojenskou základnu: je z ní blíže do New Yorku než do Kodaně. Obyvatel Grónska se ale na jejich názor nikdo nikdy neptal.

Čína investuje do těžby



V posledních letech čínské státní firmy vložily do těžby grónských prvků vzácných zemin nemalé peníze.

Číňany financovaný důl na jihu ostrova využívá druhé největší ložisko kovů vzácných zemin na planetě. „Čínské peníze pomáhají Grónsku snižovat závislost na dánských dotacích a podporují naši snahu o nezávislost,“ objasňuje grónský premiér.

Grónská vláda se snaží do země nalákat i čínské turisty. Loni v říjnu Kielsen vedl grónskou delegaci do nejlidnatější země světa. Takovou příležitost si rozhodně nemohl nechat ujít: v čínských médiích barvitě a emotivně vykreslil přírodní divy své země.