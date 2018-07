Novinky

Letošního běhu s býky zúčastnily davy lidí. Trať o délce zhruba 850 metrů účastníci zdolali za dvě minuty a 54 sekund. Před startem ale pršelo, takže v úzkých pamplonských uličkách to silně klouzalo.

Na dlažbě skončilo mnoho běžců, zatímco mohutná zvířata uháněla do cíle. Do ulic byli vypuštěni býci o váze až 630 kilogramů. Pocházejí z chovu Puerto de San Lorenzo v západošpanělské Salamance. Poprvé se běhu v Pamploně účastnili vloni, takže nejsou s trasou tak obeznámeni jako jedinci z jiných a častěji používaných chovů. Několik z nich se z neznalosti trasy oddělilo od hlavního stáda.

Podle vyjádření Josého Aldaby z Červeného kříže, bylo zraněno pět lidí, jednoho poranil býk rohy. Zranění byli ihned odvezeni do nemocnice, kde se podrobili ošetření.

Jeden z účastníků běhu se připletl býkovi do cesty.

FOTO: Reuters

Mnohem větší pozornost než samotný běh s býky tentokrát poutaly protesty bojovníků za práva zvířat a žen. Účastníci protestovali proti sexuálním útokům během festivalu. Před dvěma lety totiž pětice mužů opakovaně sexuálně zaútočila na mladou 18letou ženu a vše si natáčela na mobil.

Video

BEZ KOMENTÁŘŮ: Demonstrace proti sexuálnímu násilí v předvečer svátku svatého Fermína

Ačkoliv žalobci požadovali trest v délce 23 let ve vězení, soud poslal mladíky do vězení „pouze“ na devět let. Rozhodnutí vyvolalo mohutné protesty po celé zemi a v Pamploně obzvlášť. Podobné demonstrace se následně opakovaly v červnu, když soud rozhodl, že po odsezení dvou let ve vězení, pachatele propustí na svobodu. [celá zpráva]

„Nechci, aby moje město bylo známé jako místo sexuálního zneužívání nebo mučení zvířat,“ uvedla aktivistka Jana Urizová pro server časopisu Time. Letos je to navíc deset let, co byla na festivalu umlácena k smrti osmnáctiletá Nagore Laffageová mužem, se kterým odmítla mít sex.

Festival doprovází bouřlivé oslavy, kde víno teče proudem.

FOTO: Reuters

„Po mnoho let se festival zvaný Sanfermines tváří jako oslavy, kde nejsou žádná pravidla a kde si můžete dělat, co chcete, bez jakýchkoliv následků,“ uvedla Zuriñe Altableová ze sdružení Gora Iruñea. Město ve světle útoku před dvěma lety a po dalších útocích tentokrát zřídilo aplikaci, jejíž pomocí je možné okamžitě přivolat pomoc v případě sexuálního ataku. V ulicích letos na pořádek dohlíží na 3400 policistů.

Běh je jenom předzvěstí týrání, tvrdí ochránci zvířat

Tradičně proti konání běhu s býky a následným býčím zápasům protestovali ochránci zvířat. „Chceme vysvětlit turistům, že býci, co ráno běží ulicemi, jsou večer odvedeni do arény, kde jsou umučeni,“ uvedla ředitelka spolku Anima Naturalis Aida Gasconová.

Protestující proti býčím zápasům

FOTO: Reuters

„Pamplona by neexistovala bez býčích běhů a býčí běhy by neexistovaly bez býčích zápasů. Pamplona je město býků. Býk byl odjakživa v naší krvi a náš způsob života, kultury, a proto chci, aby to pokračovalo,“ sdělil agentuře Reuters nadšenec a zastánce festivalu Antonio Imizcoz.

Býci nahnaní do arény se následně účastní tradičních zápasů.

FOTO: Reuters

Běh s býky má kratší tradici, než by se mnozí domnívali. Ulicemi, kde se koná, se původně přesouvali býci do arény k večerním zápasům a masová účast veřejnosti při běhu s býky se datuje až do druhé poloviny 20. století.