Frank-Jürgen Weise, který z pověření Merkelové řídil BAMF od října 2015 do prosince 2016, podle důvěrných zpráv, k nimž se dostal nedělník Bild am Sonntag, v březnu a květnu 2017 v osobních rozhovorech Merkelovou informoval o přetížení zaměstnanců a chaosu v úřadě.

Na konci roku 2017 sepsal Weise pro kancléřku závěrečnou zprávu. „Ještě nikdy jsem se během své profesní kariéry nesetkal s tak špatným stavem úřadu,“ napsal. Zcela otevřeně upozorňoval na nedostatky v řízení úřadu a rovněž vytýkal závažná pochybení spolkovému ministerstvu vnitra.

Ulrike B., šéfka brémského úřadu, měla udělit neoprávněně azyl nejméně 1200 migrantů, převážně Kurdům.

Většina z nich byla klienty právníků Irfana C., ženatého otce čtyř dětí, s nímž Ulrike B. údajně udržovala intimní vztah, a Cahita T. Irfan C. svážel autobusem své klienty do Brém z jiných částí SRN. Vyšetřovatelé nyní zkoumají, zda šlo o nedbalost, či korupční záměr.

BAMF během následujících tří měsíců prověří všechny kladně vyřízené žádosti z brémské pobočky od roku 2000. Dosavadní prověřování podle ní ukázalo, že bude třeba zrušit třetinu všech zkontrolovaných žádostí schválených v Brémách.