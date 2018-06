Thajsko pošle do kosmu smraďocha

Thajsko plánuje vyslat do vesmíru durian, který si vydobyl pověst nejsmrdutějšího ovoce na světě. S oznámením přišla thajská Agentura pro vesmírný výzkum, která chce plod dostat do vesmíru do července. Pečený durian vynese americká raketa bez pilota a po pěti minutách se s ním zase vrátí na Zemi, aby vědci zjistili, zda plod doznal změn ve struktuře.