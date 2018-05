ČTK

Jonhap o cestě Kim Jong-čchola do USA spekulovala již dříve s tím, že by se v americké metropoli měl setkat s ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Agentura Reuters poznamenala, že takováto návštěva by byla dalším důkazem toho, že přípravy na summit pokračují.

Americký prezident sice minulý týden konání summitu zrušil, ale takřka ihned opět připustil, že by se 12. června v Singapuru přece jen mohl uskutečnit.

V Singapuru by se v úterý měly podle Jonhapu sejít zástupci USA a KLDR, aby před vrcholnou schůzkou projednali otázky bezpečnosti a protokolu. Mezitím také jedná americká delegace se severokorejskou stranou v Pchanmundžomu na hranicích mezi Severní a Jižní Koreou.