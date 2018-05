Italská metropole se chlubí první archeostanicí metra

V Římě se zrodil nový výraz – archeostanice metra. Postarala se o to nová zastávka linky C římské podzemní dráhy – San Giovanni in Laterano (Svatý Jan Lateránský), která se zde křižuje se čtyřicet let starou stanicí linky A.