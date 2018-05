mcm, Právo

„Bylo to plánované, bylo to záměrné,“ řekl v australské televizi šéf vyšetřovacího týmu Martin Dolan o chování kapitána Šáha, který řídil stroj malajsijských aerolinií při letu z Kuala Lumpuru do Pekingu.

Stroj záhadně zmizel 8. března 2014 a místo jeho zkázy nebylo dosud objeveno. Analýza satelitních dat podle deníku The Independent naznačila, že letadlu došlo palivo a Boeing 777 se zřítil západně od Austrálie do Indického oceánu. V době své zkázy se stroj nacházel tisíce kilometrů od své letové trasy.

Policejní prohledání Šáhova domova pak ukázalo, že několik dní před letem pracoval kapitán na počítači se simulátory letu. Prý se tak připravil na nepozorovanou změnu trasy letadla.

„Zmizení letadla pečlivě naplánoval,“ tvrdí britský pilot Simon Harvey, který jako kapitán létal na Boeingu 777 po celé Asii. Upozornil, že kapitán plánoval let podél hranice Malajsie a Thajska, aby se tak vyhnul zásahu kterékoli z obou stran. „Kdybyste mne najali, abych zajistil zmizení boeingu, udělal bych úplně totéž,“ dodal Harvey.

Cestující uvedl do bezvědomí

Larry Vance, kanadský vyšetřovatel leteckých nehod, soudí, že kapitán si nasadil během letu kyslíkovou masku a poté sáhl k dekompresi letadla, takže všichni ostatní na palubě omdleli. Musel to udělat v době, kdy mu v tom nemohl zabránit jeho druhý pilot, nezkušený Farík Abdul Hámid, pro nějž to byl v kokpitu Boeingu 777 první let naostro.

Experti se však neshodli, zda měl Šáh letadlo pod kontrolou i ve chvíli katastrofy. Podle Vance jej do moře záměrně navedl tak, aby se stroj při nárazu do hladiny co nejméně poškodil. Naopak Dolan věří, že letadlo prudce kleslo a pak se zřítilo do moře. Zároveň vylučuje, že by se mohlo jednat o terorismus – připomíná, že k takovému zločinu by se už dávno přihlásili nějací teroristé.

Dějiny letectví znají případy, kdy pilot použil letadlo k sebevraždě. Nejznámější je případ airbusu společnosti Germanwings, s nímž jeho pilot narazil před třemi lety do skály v Alpách.

Od ledna běží nové pátrání po ztraceném malajsijském boeingu, má skončit v červnu.