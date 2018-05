Německo vyhostilo muže podezřelého z masakru v tuniském muzeu

Německo ve čtvrtek vyhostilo do Tuniska muže podezřelého z členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS). Učinilo tak jen několik dní poté, co soud zamítl jeho odvolání proti chystané deportaci, informoval server Spiegel Online. Sedmatřicetiletý Hajkal Sajdání je podezřelý z podílu na několika teroristických útocích.