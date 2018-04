Novinky, ČTK

Promítalo se v sále v rijádském komplexu krále Abdalláha, kde mají být ve třetím čtvrtletí otevřeny další tři promítací sály. V příštích pěti letech se pak počítá s tím, že v 15 městech bude v provozu až 40 kin a do roku 2030 i sto, a to ve 25 městech.

Obnova provozu kin je součástí rozsáhlých ekonomických a sociálních reforem, které pod názvem Vize 2030 zahájil korunní princ Muhammad bin Salmán. Cílem je rozšířit ekonomickou nabídku v království, jehož ekonomika je nyní závislá na těžbě ropy. Do rozpočtu by mohlo toto odvětví přinést až 24 miliard dolarů (495 miliard Kč) a vytvořit pracovní místa pro 30 tisíc lidí, odhaduje Rijád.

Korunní princ reformami přispívá k modernizaci konzervativního království. Ženy už mohou chodit na sportovní akce na stadióny, i když jsou tam také muži, byť do oddělené sekce nebo do zóny pro rodiny. V létě by měly zasednout za volanty aut, nedávno byl uspořádán první ženský cyklistický závod. [celá zpráva]