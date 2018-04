Charita uhájila mince z Fontány di Trevi, římská radnice ostrouhala

Mince, které každý den tisíce turistů házejí do slavné římské Fontány di Trevi, ještě do konce tohoto roku zůstanou majetkem katolické Charity. Jedná se o slušnou částku - přibližně 1,5 miliónu eur (38,5 miliónu korun), a podle tradice si jimi host zajišťuje návrat do Věčného města.