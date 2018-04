Německá policie celou oblast uzavřela. Mluvčí ministerstva vnitra potvrdila, že zemřeli čtyři lidé včetně řidiče.

Ozbrojení policisté hlídkují v centru Münsteru

FOTO: Bernd Thissen, ČTK/AP

Bulvární server Bild uvedl, že několik domů v okolí se evakuuje.

Záchranáři v Münsteru

FOTO: Reuters

Asi třicet dalších lidí bylo podle prvotních zpráv zraněno. Řidič auta spáchal sebevraždu.

Hasiči potvrdili, že událost se celkem mohla dotknout asi padesáti lidí. Počet mrtvých neuvedli.

Ministr vnitra Horst Seehofer uvedl: „Se zděšením jsem přijal zprávu o strašlivé události v Münsteru. Myslím na oběti, jejich příbuzné a přátele.”

Policejní dodávky v Münsteru

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Spekuluje se, že z auta měli vyskočit ještě dva lidé. Policie ale informace o spolupachatelích zatím nepotvrdila.

Policistka na místě útoku

FOTO: Reuters

V centru města se v sobotu měla konat demonstrace Kurdů, kterou po události zrušili. Policie upozornila, že situace je stále nepřehledná, a nechce spekulovat o příčině události.

BREAKING: Heavy police presence after a possible Van crash in #Muenster pic.twitter.com/GCRf9gUyHY