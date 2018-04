Novinky, ČTK

Budova se podle dostupných informací zřítila v sobotu kolem půl desáté večer. Web Times of India uvedl, že šlo o čtyřpodlažní dům.

Hotel stál v oblasti, kde je rušná autobusová stanice a restaurace, kde bylo plno zákazníků. Záchranářům se během noci podařilo ze sutin vyprostit 10 lidí.

Podle posledních zpráv 10 lidí zemřelo a tři jsou zranění, dalších až pět lidí však ještě může být ještě v troskách.

Vyšetřovatelé nyní zjišťují, proč se hotel zhroutil. Web Times of India uvedl, že se budova zřítila poté, co do její přední části nabouralo auto.

Pády budov nejsou v Indii ničím výjimečným, protože stavební firmy šetří na nákladech. Používají nekvalitní materiály a stavby vícepodlažních budov nemají řádný stavební dozor. Loni v srpnu zemřelo 33 lidí při zřícení čtyřpatrového domu v centru indické finanční metropole Bombaje.