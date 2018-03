Nová Čína uvedla, že v zemi byl Kim na „neoficiální návštěvě” od neděle do středy a doprovázela jej manželka.

Se Si Ťin-pchingem jednal severokorejský diktátor v Pekingu a byly to podle něj „úspěšné rozhovory”. Podle vyjádření oficiální severokorejské agentury KCNA mluvili oba vůdci o možnosti zlepšení vzájemných vztahů a situaci na Korejském poloostrově.

KLDR uvedla, že Kim označil setkání za předěl ve zlepšování vzájemných vztahů. Je prý spokojen, že se podařilo dosáhnout shody ve věcech, na nichž mají obě země společný zájem.

Xi Jinping: China sticks to the goal of denuclearization of the Korean Peninsula, safeguarding peace and stability on the peninsula and solving problems through dialogue and consultation https://t.co/uCJX76mhj0 pic.twitter.com/s4N4Ctdd0x