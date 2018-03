Přesunování bojovníků poraženého Islámského státu (IS) z Blízkého východu do Afriky by mohlo vyvolat novou mohutnou migrační krizi, kdy by se do Evropy valily masy uprchlíků ze zemí Sahelu. V pondělí před touto hrozbou varoval výkonný... Celý článek Evropě hrozí mohutná migrační krize»