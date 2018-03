Novinky

Problémem jsou nejen extrémní výkyvy počasí, nárůst mořské hladiny, ale především nedostatek vody. Poptávka po vodě se v příštích dvaceti letech zvýší dvojnásobně. Podle Světové banky je globální problém s vodou nutné okamžitě řešit.

„Každým dnem se změna klimatu stává významnou hospodářskou, sociální a existenční hrozbou,“ varovala výkonná ředitelka Světové banky Kristalina Georgieva.

Jen v Africe by se mohlo dát do pohybu 86 miliónů lidí, varovala Světová banka. Dalších 40 miliónů by mohlo utíkat z jižní Asie a kolem 17 miliónů z Latinské Ameriky.

Pokud se razantně omezí emise skleníkových plynů, lze předpokládat, že počet „klimatických uprchlíků“ se může snížit o 80 procent, tvrdí studie Světové banky.